شركة Maxar تنشر صورا فضائية لأضرار جسر القرم

نشرت شركة Maxar الأمريكية صورا التقطها قمر صناعي في 17 يوليو تظهر جسر القرم بعد تضرره جراء الهجوم الأوكراني.

ونشرت الشركة ثلاث صور عبر "تويتر" وأرفقتها بالتعليق: "صور أقمار صناعية جديدة لمضيق كيرتش التقطت صباح 17 يوليو 2023، تظهر أضرارا جديدة لجسر القرم الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي".

New #satelliteimagery collected this morning, July 17, 2023, of the #KerchStrait showing new damage to the #Crimea Bridge which connects Crimea to Russia’s mainland. The damaged section of the bridge is located at 45.246, 36.587. pic.twitter.com/5kVT0a0FRO — Maxar Technologies (@Maxar) July 17, 2023

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في وقت سابق، ذكرت Maxar أن قمرها الصناعي التجاري WorldView-2 صور جسر القرم مرتين في الشهر الماضي، بما في ذلك الأسبوع الماضي.

وتعرض جسر القرم للهجوم بزوارق مسيرة فجر أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.

ووصفت السلطات الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي تقف وراءه أوكرانيا، مشيرة إلى احتمال تورط الأجهزة المختصة الغربية في التفجير.

المصدر: RT