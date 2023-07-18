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شركة Maxar تنشر صورا فضائية لأضرار جسر القرم

أخبار روسيا

شركة Maxar تنشر صورا فضائية لأضرار جسر القرم
Sputnik
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نشرت شركة Maxar الأمريكية صورا التقطها قمر صناعي في 17 يوليو تظهر جسر القرم بعد تضرره جراء الهجوم الأوكراني.

ونشرت الشركة ثلاث صور عبر "تويتر" وأرفقتها بالتعليق: "صور أقمار صناعية جديدة لمضيق كيرتش التقطت صباح 17 يوليو 2023، تظهر أضرارا جديدة لجسر القرم الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي".

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قمر صناعي أمريكي قام بتصوير جسر القرم مرتين خلال شهر
قمر صناعي أمريكي قام بتصوير جسر القرم مرتين خلال شهر

في وقت سابق، ذكرت Maxar أن قمرها الصناعي التجاري WorldView-2 صور جسر القرم مرتين في الشهر الماضي، بما في ذلك الأسبوع الماضي.

وتعرض جسر القرم للهجوم بزوارق مسيرة فجر أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.

ووصفت السلطات الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي تقف وراءه أوكرانيا، مشيرة إلى احتمال تورط الأجهزة المختصة الغربية في التفجير.

المصدر: RT

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