قمر صناعي أمريكي قام بتصوير جسر القرم مرتين خلال شهر

قام القمر الصناعي الأمريكي WorldView-2 بتصوير جسر القرم مرتين بما في ذلك الأسبوع الماضي.

وتم نشر خريطة للمنطقة على بوابة شركة Maxar الإلكترونية، وتم تأريخ الصور بـ 20 يونيو، و12 يوليو.

يأتي ذلك على خلفية تصريح الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا مرارا وتكرارا أنهما تتعاونان في توفير البيانات من الأقمار الصناعية الأمريكية لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما أدرجته واشنطن كذلك في حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة لنظام كييف.

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وقد ألقت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب باللوم في حادث القرم الإرهابي صباح اليوم على المسلحين الأوكرانيين الذين نفذوا الهجوم بمساعدة مركبتين بحريتين مسيرتين، فيما فتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بموجب المادة الخاصة بـ "الأعمال الإرهابية".

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الروسية على أنه إذا ما كشفت التحقيقات على أصول أجنبية للمسيرات البحرية، ومشاركة دول غربية في رعاية وتنفيذ العملية، فإن ذلك سيؤكد تواطؤهم في الأنشطة الإرهابية لنظام كييف.

بدوره قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فولودين إن الهجوم على جسر القرم كان من الممكن تنفيذه تحت غطاء ممر الحبوب.

المصدر: نوفوستي