 
مباشر

تدمير زلاجة نفاثة بالقرب من جسر القرم

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vp5c

تم تصوير إحدى الزلاجات النفاثة التي تم العثور عليها بالقرب من جسر القرم والتي تشبه الزلاجة المسيّرة التي هاجمت جسر القرم صباح اليوم وأودت بحياة شخصين وأصابت طفلة بجروح.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام أوكرانية: تورط أجهزة الأمن والبحرية في حادث القرم
وسائل إعلام أوكرانية: تورط أجهزة الأمن والبحرية في حادث القرم

ويفترض أن هذه الزلاجة النفاثة، في نسختها غير المأهولة، هي ما استخدمته القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ هجومها الإرهابي على جسر القرم صباح اليوم. وقد تم تصوير الفيديو بالقرب من سيفاستوبول، حيث حاولت الزلاجة مهاجمة قاعدة أسطول البحر الأسود، وتم تدميرها من قبل قوات الحرب الإلكترونية.

المصدر: تليغرام

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا