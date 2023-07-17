تدمير زلاجة نفاثة بالقرب من جسر القرم

تم تصوير إحدى الزلاجات النفاثة التي تم العثور عليها بالقرب من جسر القرم والتي تشبه الزلاجة المسيّرة التي هاجمت جسر القرم صباح اليوم وأودت بحياة شخصين وأصابت طفلة بجروح.

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ويفترض أن هذه الزلاجة النفاثة، في نسختها غير المأهولة، هي ما استخدمته القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ هجومها الإرهابي على جسر القرم صباح اليوم. وقد تم تصوير الفيديو بالقرب من سيفاستوبول، حيث حاولت الزلاجة مهاجمة قاعدة أسطول البحر الأسود، وتم تدميرها من قبل قوات الحرب الإلكترونية.

المصدر: تليغرام