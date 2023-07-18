وزير الخارجية الأوكراني يرفض اعتبار جسر القرم منشأة مدنية

رفض وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اعتبار جسر القرم، الذي تعرض للهجوم من قبل نظام كييف أمس الاثنين، هدفا مدنيا.

ورد كوليبا على صحفي سأله عما إذا كان جسر القرم هدفا مشروعا للهجمات قائلا: "ما الذي يجعلكم تعتقدون أن جسر كيرتش هو منشأة بنية تحتية مدنية؟".

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وزعم أن الجسر كان يستخدم لتزويد القوات الروسية بالأسلحة والوقود والمعدات المختلفة، وزعم أنه بني بشكل غير قانوني.

وحاول وزير الخارجية الأوكراني تجنب الإجابة عن سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت كييف تؤكد أن القوات الأوكرانية هي التي هاجمت جسر القرم.

وقال: "لم يُسأل عمن نفذ الهجوم. طُلب مني وصف الجسر. أنا في رحلة الآن، ولا يمكنني الوصول إلى معلومات سرية أثناء وجودي في نيويورك. كل ما أعرفه عن الجسر هو ما عرفته من عناوين الصحف".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، أن تصريحات كييف بعد الهجوم على جسر القرم، تؤكد تورط القيادة السياسية والأجهزة الأمنية المختصة في أوكرانيا في الهجوم.

في وقت سابق، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن جسر القرم تعرض في الساعة 3.05 فجرا لهجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان. وذكرت اللجنة أن الهجوم أدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر.

المصدر: وكالات