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هنغاريا: الظروف لحل دبلوماسي في أوكرانيا تتدهور

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هنغاريا: الظروف لحل دبلوماسي في أوكرانيا تتدهور
AP Mary Altaffer
وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو
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صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن الظروف لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا "تتدهور يوما بعد يوم"، داعيا إلى إطلاق مفاوضات السلام فورا.

وقال سيارتو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، إن "الحل لهذا النزاع ليس في ميدان القتال، بل وراء طاولة المفاوضات".

وتابع: "نسمع كثيرا بأن الظروف غير مؤاتية بعد. لكن الظروف لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع تتدهور يوما بعد يوم".

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وشدد على أنه يجب وقف إطلاق النار فورا وإطلاق المفاوضات حول السلام في أوكرانيا.

ودعا لعدم إغلاق قنوات الاتصال مع روسيا، قائلا: "إذا أغلقنا قنوات الاتصال، فإننا سنتخلى عن كل أمل في تحقيق السلام. ويجب بذل الجهود من أجل تحقيق السلام".

وقدم الوزير الهنغاري الشكر لبابا الفاتيكان فرنسيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعماء عدد من الدول الإفريقية على مبادراتهم لتحقيق السلام.

المصدر: تاس

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