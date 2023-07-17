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الصين: لا يمكن تسوية الأزمة الأوكرانية بالوسائل العسكرية

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الصين: لا يمكن تسوية الأزمة الأوكرانية بالوسائل العسكرية
Globallookpress Cia Pak/UN Photo/Handout via Xinhua
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أكد نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن الأحداث في ساحة المعركة تظهر أن الوسائل العسكرية لا يمكنها تسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال قنغ شوانغ: "يجب علينا تكثيف الجهود لدفع مفاوضات السلام. تظهر التطورات في ساحة المعركة أن الوسائل العسكرية لا يمكن أن تحل الأزمة الأوكرانية".

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وأكد أن استمرار النزاع لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للمدنيين وسيؤدي إلى المزيد من المواقف التي لا يمكن التنبؤ بها.

وأضاف أن "الأصوات العقلانية التي تدعم استئناف المفاوضات تزداد قوة وقوى. حتى الدول النامية من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تقدمت بمقترحات سلام".

المصدر: نوفوستي

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