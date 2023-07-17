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وزير دفاع كييف يدعو لنشر قواعد أجنبية في البلاد قبل "فوات الأوان"

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وزير دفاع كييف يدعو لنشر قواعد أجنبية في البلاد قبل
Globallookpress Gustavo Valiente
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دعا رئيس وزارة الدفاع الأوكرانية، أليكسي ريزنيكوف، إلى السماح بنشر قواعد عسكرية أجنبية في البلاد.

واعتبر أن أحكام الدستور الأوكراني التي تنص على حظر نشر مثل هذه القواعد قد فات أوانها.

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وقال ريزنيكوف:  "من الواضح أنه إذا لزم الأمر يمكن العثور على صيغة قانونية حتى لا نطلق على القاعدة اسم قاعدة، ولكن تسميتها كشيء مثل "مركز التفاعل وتبادل الخبرات" أو أي شيء آخر. ولكن لماذا؟".

اعتبر الوزير أنه من الضروري إزالة هذا الحكم من القانون الأوكراني.

المصدر: RT

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