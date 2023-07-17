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لوكاشينكو يوقع قانونا حول إنشاء مراكز تدريب قتالية مشتركة مع روسيا

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لوكاشينكو يوقع قانونا حول إنشاء مراكز تدريب قتالية مشتركة مع روسيا
Globallookpress Kremlin Pool
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وقع رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، قانونا حول التصديق على اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء مراكز تدريب قتالية مشتركة للعسكريين من البلدين.

وقالت الرئاسة البيلاروسية في بيانها: "صادقت بيلاروس على اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء وتشغيل مراكز تدريب قتالية مشتركة للعسكريين في القوات المسلحة. ووقع القانون المتعلق بذلك رئيس الدولة ألكسندر لوكاشينكو".

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وأشارت إلى أن "الاتفاقية تنظم مسألة إنشاء وتشغيل مراكز تدريب قتالي على أساس الوحدات العسكرية في بيلاروس وروسيا، وتحدد مهامها الرئيسية وإجراءات التعاون بين وزارتي الدفاع في تنظيم التجهيز الشامل لهذه المراكز".

المصدر: نوفوستي

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