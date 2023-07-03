لوكاشينكو يتحدث عن تحديات غير مسبوقة تواجهها بيلاروس

أعلن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده تواجه تحديات غير مسبوقة للاستقلال، في ظل ظروف حرب إعلامية واقتصادية.

وقال لوكاشينكو: "لا تنسوا، العالم هش للغاية. نعم، نحن نعيش تحت سماء صافية، ولكن في ظروف حرب، حرب معلومات وحرب اقتصادية. في مواجهة تحديات غير مسبوقة لاستقلالنا".

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وشدد على أن الاستقلال بالنسبة لبيلاروس يعني الحرية والحياة التي يمنحها جيل المنتصرين.

وأضاف: "ونحن نتذكر أنه في فترات مختلفة من التاريخ دافع أجدادنا عن هذه الحرية، وليس فقط بالسلاح في أيديهم".

المصدر: RT