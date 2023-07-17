بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: القرار حول صفقة الحبوب نهائي

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن القرار بشأن مبادرة حبوب البحر الأسود نهائي، ولم تعد هناك مفاوضات.

وردا على سؤال حول "ما إذا كان هذا نهائيا"، قال بوليانسكي: "نعم بالطبع".

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وردا على سؤال هل سيكون هناك المزيد من المفاوضات حول مبادرة البحر الأسود، أجاب: "لا، لا أعرف شيئا عن ذلك".

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم إن روسيا تسحب ضماناتها الأمنية لشحنات الحبوب وتغلق الممر الإنساني في البحر الأسود.

وذكرت الوزارة أن روسيا ستكون مستعدة للنظر في استئناف صفقة الحبوب فقط إذا تم الحصول على نتائج ملموسة، وليس الوعود والتأكيدات.

المصدر: نوفوستي