تركيا تكشف عدد المهاجرين الموجودين على أراضيها

كشفت رئاسة إدارة الهجرة التركية، أن إجمالي عدد المهاجرين الموجودين في عموم البلاد بلغ حتى اليوم 4 ملايين و893 ألفا و753 شخصا.

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وأضافت في بيان، أن نسبة المهاجرين في 1169 حيا بعموم تركيا، تجاوزت حتى الآن 20 بالمئة من إجمالي عدد السكان الأتراك في تلك الأحياء، بينهم 54 حيا في اسطنبول، مشيرة إلى أنه بهدف تقليل الكثافة المتركزة فيها، تم إغلاق باب تسجيل الأجانب الجدد في تلك الأحياء.

وكانت إدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية، نفت ما تردد عن قيام سلطات اسطنبول بمنع منح تصاريح إقامة أولية للأجانب في جميع مناطق المدينة، باستثناء "الظروف الطارئة".

وأشار بيان الوزارة، الذي صدر الأحد، إلى أن قائمة ما تسمى بالمناطق المغلقة في اسطنبول لم تتغير منذ أكتوبر من العام الماضي وهي تشمل 10 بلديات فقط.

وقال البيان: "التقارير حول إغلاق 39 منطقة في اسطنبول لإصدار تصاريح إقامة للأجانب لا تتوافق مع الواقع. هناك 10 مناطق مغلقة في هذا المجال".

وأضافت الداخلية التركية: "تقوم دائرة الهجرة بشكل دوري بدراسة وتحليل الوضع على الأرض من أجل منع الازدحام السكاني في مناطق معينة من قبل الأجانب. لهذا الغرض، تم في عام 2019 إغلاق اسطنبول مؤقتا لتسجيل السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة. وفي يناير عام 2021، تم منع منح تصاريح إقامة في منطقتين في اسطنبول - فاتح وإسنيورت. وفي أكتوبر 2022، تمت إضافة بلديات أفجلار، باهجيليفلر، باشاك شهير، باجشيلار، إسنلر، كوتشوك تشكمجة، سلطان غازي، زيتين بورنو إلى القائمة المذكورة".

المصدر: الأناضول+ تاس