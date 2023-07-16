نتنياهو يخرج من المستشفى

ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خرج من المستشفى يوم الأحد بعد إقامة استمرت يوما واحدا.

وجاء في بيان للمستشفى أن نتنياهو 73 عاما كان مزودا بجهاز مراقبة القلب.

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ووفقا للبيان فإن قلب نتنياهو "طبيعي تماما" ولكن يجب مراقبته بشكل روتيني.

وأدخل رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى مستشفى قرب تل أبيب يوم السبت بسبب إصابته بالجفاف.

وفي رسالة فيديو من المستشفى، قال نتنياهو يوم السبت إنه تعرض للشمس في اليوم السابق دون ماء أو غطاء رأس.

وذكرت وسائل الإعلام أن نتنياهو فقد وعيه مؤقتا في منزله.

ودخل نتنياهو المستشفى عدة مرات في الماضي بسبب مشاكل صحية.

المصدر: د ب أ