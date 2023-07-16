رحلة مع سارة على متن قارب في طبريا انتهت في غرفة الطوارئ!

قال موقع "واينت" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعاني من جفاف إثر تعرضه للحر الشديد خلال رحلة في قارب مع زوجته سارة في طبريا، مشيرا إلى أنه سيخرج اليوم من المستشفى.

إقرأ المزيد

وقال الموقع: "نهاية عطلة نهاية أسبوع نشطة لرئيس الوزراء.. بدأت برحلة على متن قارب في طبريا وانتهت في غرفة الطوارئ!".

وبقي نتنياهو الليلة للمراقبة في قسم أمراض القلب بناء على توصية من الأطباء في مستشفى شيبا تل هشومير، في القسم المخصص لرؤساء الوزراء مما يسمح بتوفير الأمن.

ووفق "واينت" فقد قضى نتنياهو صباح أمس بعض الوقت في بحيرة طبريا مع زوجته سارة. تناولوا الطعام في مطعم في مجمع Lido في طبريا، ثم ذهبوا في رحلة بحرية قصيرة على متن قارب صديق للبيئة.

وقال نتنياهو الليلة الماضية في مقطع فيديو نشره من المستشفى "بالأمس قضيت وقتا مع زوجتي في طبريا تحت الشمس، بدون قبعة، بدون ماء، ليست فكرة جيدة".

وأفاد مكتبه أنه وفقا للتقييم الأولي في غرفة الطوارئ - يعاني رئيس الوزراء من الجفاف.

من المتوقع أن يخرج نتنياهو اليوم خلال النهار من مستشفى شيبا، بعدما أمضي ليلة كاملة تحت المراقبة.

وقال بيان باسم مكتب رئيس الوزراء، صباح اليوم الأحد، "نتنياهو واصل صباحا الخضوع لفحوصات في مركز شيبا الطبي، والفحوصات طبيعية، وحالته جيدة جدا وهو على ما يرام. من المتوقع أن يخرج في وقت لاحق اليوم".

المصدر: واينت