قال العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، وهو مستشار سابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة قد تقبل بتسوية النزاع الأوكراني بشروط روسيا، متجاهلة مصالح فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف الخبير: "سينتهي النزاع في أوكرانيا عندما يوجه الرئيس الأمريكي رسالة إلى موسكو سنسحب الوحدة العسكرية بأكملها، وسنوقف جميع شحنات الأسلحة للقوات الأوكرانية".

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ووفقا للضابط المتقاعد، ستتعلق نتيجة الأزمة الأوكرانية بالمفاوضات الروسية- الأمريكية.

وشدد ماكغريغور على أن البيت الأبيض، سيعترف حتما في النهاية وخلافا لتوقعات زيلينسكي بأن الأراضي التي فقدها أصبحت روسية.

وقال: "هذا أكثر ما يخشاه زيلينسكي. سيؤدي ذلك إلى إبطال كل وعوده (حول حدود عام 1991) وهي التي جلبت الكثير من الدعم داخل أوكرانيا".

ويرى ماكغريغور، أن زيلينسكي وجد نفسه في وضع صعب للغاية، لأن قوات نظامه تتكبد خسائر فادحة على خط المواجهة. في الوقت نفسه، أصبحت روسيا، على العكس من ذلك، أقوى بكثير لذلك ستقوم هي بالذات بتحديد شروط إنهاء النزاع.

المصدر: نوفوستي