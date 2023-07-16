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بوتين بسخرية عن السياسيين الأوروبيين: هم مستعدون لشنق أنفسهم بإيعاز من واشنطن

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بوتين بسخرية عن السياسيين الأوروبيين: هم مستعدون لشنق أنفسهم بإيعاز من واشنطن
Sputnik
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علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسخرية، على تصرفات الكثير من السياسيين الأوروبيين المتعلقين كليا بتوجيهات الولايات المتحدة والمستعدين لتنفيذ كل أوامرها.  

وقال الرئيس بوتين في مقابلة تلفزيونية: "يبدو لي أحيانا أن السياسيين الأوروبيين سيفعلون أي شيء يقال لهم من الطرف الثاني من المحيط (الأطلسي)".

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وشدد الرئيس بوتين على أنه وصف الوضع بالضبط كما يبدو بالنسبة له.

وأضاف الرئيس الروسي: "لو قالوا غدا للسياسيين الأوروبيين: لقد قررنا شنقكم جميعا، فسيقومون بخفض عيونهم  إلى الأسفل وسيحاولون التعبير عن جرأتهم بطرح سؤال واحد فقط: هل سيتم شنقنا بحبال من الإنتاج الوطني؟".

وتابع الرئيس قوله: "ولكن حتى في هذه الحالة سيكون الفشل مصيرهم وسيصابون كما أعتقد بخيبة أمل. لأن الأمريكيين على الأغلب سيصرون على استخدام حبال من إنتاج صناعاتهم".

المصدر: تاس

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