"بلومبرغ" تكشف "حقيقة مرة" للغرب بسبب أوكرانيا

قالت وكالة "بلومبرغ" إن الدول الغربية استنفدت تقريبا كل مخزوناتها من الأسلحة لمساعدة أوكرانيا، وقد يتطلب إطلاق الإنتاج العسكري وزيادة حجمه سنوات عديدة لتلبية احتياجات كييف.

وأضافت الوكالة: "تمعنوا في الأمر، الولايات المتحدة باتت مجبرة على شراء ذخيرة مدفعية تقليدية من كوريا الجنوبية لتزويد الأوكرانيين بها. ترسانات السلاح والذخيرة الفارغة بالإضافة إلى القدرة المحدودة على تجديدها، تثير تساؤلات حول قدرة الصناعة الغربية على مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا".

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ونوهت الوكالة بأن الشركة البريطانية BAE Systems، أبلغت البنتاغون مؤخرا أنها تحتاج لـ 30 شهرا على الأقل لاستئناف إنتاج مدافع هاوتزر M777 وقذائف 155 مم الضرورية للقوات الأوكرانية، وتشير شركة Rheinmetall الألمانية إلى فترة لا تقل عن عام لصيانة وتحديث الدبابات القتالية.

ووفقا للوكالة، في الأشهر الأولى من النزاع استهلكت أوكرانيا أحيانا حوالي 500 قطعة من منظومات Javelin المضادة للدبابات في اليوم الواحد. وتنوي شركتا Lockheed Martin و Raytheon ، اللتان تنتجان الآن بشكل مشترك 2100 من هذه الأنظمة سنويا، مضاعفة هذا الرقم ولكن ليس قبل عام 2025.

وهذا النقص بالذات، حسب الوكالة، دفع الولايات المتحدة لتزويد كييف بالذخيرة العنقودية.

المصدر: نوفوستي