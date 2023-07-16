بوتين: سندرس العينات المغتنمة من المعدات العسكرية الغربية الحديثة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المعدات العسكرية الغربية المغتنمة في معارك العملية العسكرية الخاصة، تخضع للدراسة من قبل المتخصصين الروس.

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وقال بوتين في معرض حديث أدلى به للصحفي بافل زاروبين الذي نشره عبر "تلغرام" اليوم الأحد: "هناك تعبير "الهندسة العكسية". حسنا، هذه تكنولوجيا حديثة وهي مهمة على أي حال.. إذا كانت هناك فرصة للنظر في ما بداخلها ومعرفة ما إذا كان هناك شيء يمكن تطبيقه لدينا، فلم لا؟".

في الوقت نفسه، لفت بوتين إلى وجود التقنيات الحديثة في روسيا، وقال: "لدينا من المعدات الحديثة، وهي في غاية الفعالية.. دبابة تي-90 (اختراق)" مثلا.. هي أفضل دبابة في العالم! بدون أي مبالغة"، واستدرك قائلا: "لكن العدو أيضا ينتج معدات حديثة".

وقدم بوتين تقييما إيجابيا لسير العملية الخاصة، وقال: "قواتنا تتصرف ببطولة، وتتحول إلى الهجوم بشكل غير متوقع للعدو في بعض المناطق، حيث تستولي على مواقع أكثر ملائمة، وهضبات، وما إلى ذلك".

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وأكد بوتين أن كل محاولات العدو لاختراق الدفاعات الروسية، بما في ذلك استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، باءت بالفشل، وقال: "الخصم لا يحالفه النجاح".

ورفض بوتين الإجابة عن سؤال عن المهام المستقبلية للقوات الروسية، مضيفا أنه سيتناول ذلك في حديث منفصل بعيدا عن الكاميرات.

المصدر: "تاس"