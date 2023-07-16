 
مباشر

بوتين: سندرس العينات المغتنمة من المعدات العسكرية الغربية الحديثة

أخبار العالم

بوتين: سندرس العينات المغتنمة من المعدات العسكرية الغربية الحديثة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vozh

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المعدات العسكرية الغربية المغتنمة في معارك العملية العسكرية الخاصة، تخضع للدراسة من قبل المتخصصين الروس.

إقرأ المزيد
الجيش الروسي يستولي على صاروخ
الجيش الروسي يستولي على صاروخ "ستورم شادو" بريطاني الصنع

وقال بوتين في معرض حديث أدلى به للصحفي بافل زاروبين الذي نشره عبر "تلغرام" اليوم الأحد: "هناك تعبير "الهندسة العكسية". حسنا، هذه تكنولوجيا حديثة وهي مهمة على أي حال.. إذا كانت هناك فرصة للنظر في ما بداخلها ومعرفة ما إذا كان هناك شيء يمكن تطبيقه لدينا، فلم لا؟".

في الوقت نفسه، لفت بوتين إلى وجود التقنيات الحديثة في روسيا، وقال: "لدينا من المعدات الحديثة، وهي في غاية الفعالية..  دبابة تي-90 (اختراق)" مثلا.. هي أفضل دبابة في العالم! بدون أي مبالغة"، واستدرك قائلا: "لكن العدو أيضا ينتج معدات حديثة".

وقدم بوتين تقييما إيجابيا لسير العملية الخاصة، وقال: "قواتنا تتصرف ببطولة، وتتحول إلى الهجوم بشكل غير متوقع للعدو في بعض المناطق، حيث تستولي على مواقع أكثر ملائمة، وهضبات، وما إلى ذلك".

إقرأ المزيد
زيلينسكي يعترف بأن الهجوم الأوكراني المضاد مخيب للتوقعات
زيلينسكي يعترف بأن الهجوم الأوكراني المضاد مخيب للتوقعات

وأكد بوتين أن كل محاولات العدو لاختراق الدفاعات الروسية، بما في ذلك استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، باءت بالفشل، وقال: "الخصم لا يحالفه النجاح".

ورفض بوتين الإجابة عن سؤال عن المهام المستقبلية للقوات الروسية، مضيفا أنه سيتناول ذلك في حديث منفصل بعيدا عن الكاميرات.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا