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قضية "كوكايين البيت الأبيض" تثير سخرية ترامب.. "فليذهبوا إلى الجحيم"! (فيديو)

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سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من ادعاء المخابرات الأمريكية بأنها لم تحدد صاحب الكوكايين الموجود في البيت الأبيض.

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وقال في فعالية حضرها الآلاف من مناصريه "يوجد في البيت الأبيض عدد كاميرات أكبر على الأرجح في أي مبنى آخر في العالم. كل شيء يحدث أمام غرفة العمليات. لقد تحدثت عن هذا الأمر قبل أيام - أنا على دراية كبيرة بغرفة العمليات".
وأضاف ساخرا: "ربما تكون هذه هي الغرفة الأكثر أهمية في العالم - القضايا العسكرية، والقضايا النووية، وبشكل عام، يتم حسم جميع القضايا هناك. ويقولون إنه من المفترض أنه ليس لديهم كاميرات.. فليذهبوا إلى الجحيم!".

وفي وقت سابق، قالت المخابرات الأمريكية إنها أغلقت التحقيق لعدم كفاية الأدلة في حادث الكوكايين الذي عثر عليه داخل البيت الأبيض.

المصدر: RT

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