العثور على جثث في معسكر للتخييم في كولورادو الأمريكية

أفادت قناة CBS التلفزيونية، بأنه تم العثور على 3 جثث، متحنطة بدون علامات تدل على تعرضها للعنف، في معسكر للتخييم في جبال روكي بولاية كولورادو الأمريكية.

ووفقا للقناة، عثر أحد السائحين على جثة مجهولة الهوية في معسكر يقع في منطقة غابات نائية، وقام بإبلاغ الشرطة التي عثرت لاحقا في مكان الحادث على رفات شخصين آخرين.

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وذكر مصدر في الشرطة المحلية، أنه تم العثور على جثتين داخل خيمة صغيرة بسحاب، وكانت الثالثة في الخارج. وفي نفس المكان تم العثور كذلك على أغراض شخصية ومظلة مثبتة فوق موقد للنار.

وقال المصدر: "طبعا هذا ليس بالأمر الاعتيادي الذي يمكن أن يحدث في أي مكان في أي وقت".

وذكرت القناة أن المحققين لم يلاحظوا أي شيء في مكان الحادث من شأنه أن يشير إلى حدوث جريمة محتملة، كما لم تكن هناك أسلحة أو علامات لحدوث عنف وقت وقوع الوفيات.

ويجري في الوقت الراهن العمل لتحديد هويات أصحاب الجثث، بما في ذلك عن طريق البحث في التقارير عن المفقودين في المنطقة.

ويرى رجال الشرطة، أنه وانطلاقا من حالة الجثث يمكن الاعتقاد أن الوفيات حدثت في الشتاء الماضي أو حتى في الخريف الذي سبقه.

وتحوم الشبهات حول أنهم ماتوا بسبب البرد أو الجوع، لكن السبب الحقيقي سيتحدد فقط بعد تشريح الجثث وفحص الطب الشرعي.

المصدر: نوفوستي