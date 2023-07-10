بالفيديو.. شرطي أمريكي يعتدي على امرأة حامل

وثق فيديو نشرته وسائل الإعلام الأمريكية الشرطة في ولاية فلوريدا وهم يطوقون سيارة تقودها سيدة حامل من أصول إفريقية، وشروع أحد الشرطة في طرحها أرضا والاعتداء عليها بالضرب.

وهذا الحادث الذي انتشر على نطاق واسع، تعود أحداثه إلى شهر مايو الماضي، عندما وصلت الشرطة بعد بلاغ بشجار بين ركاب سيارة بمدينة بوكا راتون.

وتم تصوير المواجهة والسجال بين الجانبين عبر كاميرا كان يرتديها الشرطي ماثيو ماكنيكول، الذي قال إن بوكا راتون "مدينته".

وبعد سجال بين عناصر الشرطة وركاب السيارة وكان بينهم أطفال، سحب أحد الشرطة المرأة الحامل من السيارة، رغم أنها صرخت في وجهه: "لا تلمسني.. أنا حامل في الشهر السادس".

لكن الشرطي لم يعر كلام المرأة اهتماما وسحبها بقوة وطرحها أرضا قائلا: "لا يهمني"، قبل أن يكبلها.

من جانبها قالت السلطات إن الشرطي المتورط تقاعد عقب الحادث، الأمر الذي أكدته منظمة حقوقي في الولاية.

وأكدت الشرطة الأمريكية أنها حققت في تصرف عنصر الشرطة ووجهت إلى المرأة تهمة مقاومة الشرطة.

أما السيدة التي تدعى نيريليا لوران، فقد نشرت المقطع المصور عبر حسابها على "تويتر" و"تيك توك"، وقالت إنها أرادت عبر مقاومة الشرطي ألا تسمح لأي شرطي بأن يتسبب بصدمة نفسية لطفل آخر.

My name is Nerillia Laurent .. and I am ready to tell my story . Well . First I’ll let you watch this horrific disturbing body cam footage

FULL VIDEO ON TIKTOK @nene_lockilla #WEWILLNOTSTOP#POLICEBRUTALITY#BOCARATONPOLICE#PALMBEACHCOUNTY#POLICE#SHARE#SHARE#Awarepic.twitter.com/rFMwis3KxD — Nerillia Laurent (@NerilliaL) May 30, 2023

المصدر: "ديلي ميل" + RT