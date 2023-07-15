مكتب السيستاني يتواصل مع رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق ويؤكد رفضه لما حدث معه ومغادرته بغداد

تواصل مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، اليوم السبت، مع البطريرك مار لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق وأكد رفضه لما حدث له ومغادرته العاصمة بغداد.

ونقل موقع "شفقنا" الذي ينقل أخبار المرجع السيستاني بشكل مستمر أن "مسؤولا في المكتب تواصل اليوم مع البطريرك مار لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم وأبدى له أسفه للطريقة التي تم التعامل بها مع نيافته في الآونة الأخيرة مما يتنافى مع مكانته الدينية والوطنية".

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وأضاف أن "المسؤول عبر عن أمله في أن تتوفر الظروف المناسبة لعودة البطريريك إلى مقره في بغداد في أقرب وقت".

وتواصل مراسل RT مع مكتب المرجع السيستاني وتأكد من حقيقة التصريح المنسوب لأحد المسؤولين في الموقع.

وبعث بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، الكاردينال لويس ساكو، اليوم السبت، رسالة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة العراقيين أعلن فيها عن مغادرته العاصمة بغداد.

وجاءت الرسالة بعد أن سحبت رئاسة الجمهورية مرسوما جمهوريا أصدرته عام 2013 يقضي بتعيين ساكو بطريركا للكنيسة الكلدانية، لكن الرئاسة قالت إن "هذا المرسوم غير دستوري، لذا سحب منه".

وصدرت في وقت سابق مذكرة استقدام بحق ساكو من قبل القضاء العراقي وفق شكوى تقدم بها القيادي في "الحشد الشعبي" ريان الكلداني.

يذكر أنه في عام 2019 أعلنت الكنيسة الكلدانية رفضها لوجود "أي فصيل مسلح يحمل صفة مسيحية"، في إشارة إلى فصيل كتائب "بابليون" الذي يقوده ريان الكلداني ويضم مقاتلين مسيحيين.

المصدر: RT + موقع شفقنا