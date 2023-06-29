السيستاني يبعث برسالة إلى غوتيريش بشأن إحراق القرآن في السويد

بعث المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، اليوم الخميس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بشأن إحراق القرآن في السويد.

وجاء في نص الرسالة "تحية طيبة مع الاحترام والتقدير، وبعد: فقد تناقلت وسائل الإعلام أن أحدهم قام في مملكة السويد بالاعتداء على نسخة من القرآن الكريم وحرق بعض أوراقها، بهدف الإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف".

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وأضاف "وقد وقع مثل هذا التصرف المشين أكثر من مرة، في بلدان مختلفة خلال السنوات الأخيرة، إلّا أن الملاحظ أنه وقع هذه المرة بترخيص رسمي من الشرطة السويدية، بزعم أنه من مقتضيات احترام حرية التعبير عن الرأي".

وتابع السيستاني "ولكن من المؤكد أن احترام حرية التعبير عن الرأي لا يبرّر أبدا الترخيص لمثل هذا التصرف المخزي الذي يمثل اعتداء صارخا على مقدسات أكثر من ملياري مسلم في العالم، ويؤدي إلى خلق بيئة مواتية لانتشار الأفكار المتطرفة والممارسات الخاطئة".

وبيّن أن "المرجعية الدينية العليا إذ تبدي إدانتها واستنكارها لما وقع، فإنها تطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فاعلة لمنع تكرار أمثاله، ودفع الدول إلى إعادة النظر في التشريعات التي تسمح بوقوعها، وتدعو إلى تثبيت قيم التعايش السلمي بين أتباع مختلف الأديان والمناهج الفكرية، مبنيا على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين الجميع".

المصدر: RT