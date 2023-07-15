"ستعج المحيطات بغواصاتهم النووية".. مستشار سابق للبنتاغون يحذر من كابوس روسي للولايات المتحدة

أكد المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور، أنه يمكن لموسكو في حال نشوب صراع عسكري مباشر مع واشنطن، إرسال أسطول غواصات نووية إلى المحيط الأطلسي، لتدمير الولايات المتحدة.

وقال ماكغريغور: "إذا بدأنا حربا مع روسيا، فإن أغبى شيء يمكننا القيام به هو تهديدها بالأسلحة النووية. يمكن للروس ملء المحيط الأطلسي بغواصاتهم، وكذلك المحيط الهادئ، حيث ستدعمهم البحرية الصينية".

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وأكد أن الولايات المتحدة لا تمتلك حاليا مثل هذه القدرات، نظرا لأن جزءا كبيرا من الغواصات النووية للبلاد قيد الترميم.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق، نقلا عن بيانات من خدمة أبحاث الكونغرس، أن ما يقرب من 40% من الغواصات الهجومية الأمريكية تم إيقاف تشغيلها بسبب الإصلاحات، مما يجعل البلاد عرضة للخطر.

المصدر: نوفوستي