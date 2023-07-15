اعتبر خبراء Defense News ماكسيميليان بريمر وكيلي جريكو أن تصريح قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني بأن مقاتلات "إف-16" الأمريكية ستساعد الجيش الأوكراني على التقدم هو تصريح خاطئ.

وقال الخبراء: "هذا البيان بقدر ما هو جريء مشكوك فيه. على الرغم من حقيقة أن هذه المقاتلات متقدمة ومتعددة المهام، لكن عددا صغيرا من مقاتلات "إف-16" لا يمكنها توفير التفوق الجوي لأوكرانيا، ولا اختراق خطوط دفاعية شديدة التحصين".

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وشددوا على أن استخدام الطائرات الغربية سيؤدي إلى تعقيد العمليات وتفاقم موقف القوات الأوكرانية.

وذكروا بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية لديها نصف قطر تدمير أكبر بكثير من صواريخ HARM التي تحملها مقاتلات "إف-16".

وأكد الخبراء أن استراتيجية زالوجني لن تفشل فقط في سد الفجوة الجوية الهائلة مع روسيا، بل ستؤدي إلى خسائر فادحة للجيش الأوكراني.

المصدر: نوفوستي