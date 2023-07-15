مشاهد لعملية اعتقال واستجواب النازيين الذين خططوا لاغتيال سيمونيان
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نشر الأمن الفيدرالي الروسي مشاهد لاعتقال واستجواب النازيين الذين، بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني، خططوا لاغتيال رئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان والصحفية كسينيا سوبتشاك.
وقال أحد المعتقلين: "لقد أنشأت مجموعة "باراغراف-88" للنازيين الجدد. بعد ذلك، اتصلت بجهاز الأمن الأوكراني. قمنا بلصق رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، بعد ذلك، تلقينا مهمة قتل مارغريتا سيمونيان وكسينيا سوبتشاك".
وأضاف: "أجرينا استطلاعا تلقينا لقاءه 20 ألف روبل".
في وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، أنه أحبط محاولة مجموعة من النازيين الجدد لاغتيال رئيسة تحرير RT سيمونيان وسوبتشاك.
المصدر: RT