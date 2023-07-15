البطريرك كيريل يطلب من البابا فرنسيس وغوتيريش حماية مطران دير كييف لافرا

بعث راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، برسائل إلى رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والعديد من الشخصيات الدينية وممثلي المنظمات الدولية.

وفيها تحدث البطريرك كيريل عن ملاحقة السلطات الأوكرانية، لراعي دير كييف بيتشيرسكايا لافرا المطران بافل، وطلب منهم المساعدة في إنهاء الاضطهاد الذي يتعرض له.

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وذكر البطريرك أن المطران بافل كان خاضعا للإقامة الجبرية، لكن في 14 يوليو تم زجه في السجن بقرار من محكمة في كييف. وذكر البطريرك، أنه تم اتخاذ قرار المحكمة في إطار محاولات سلطات أوكرانيا المستمرة للاستيلاء على دير بيتشيرسكايا لافرا بالقوة وإخراجه بشكل غير قانوني من تحت رعاية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

وقال البطريرك: "يهدف قرار المحكمة غير العادل هذا الذي تحاول سلطات أوكرانيا فرضه، إلى ترهيب المؤمنين وإجبارهم على التخلي عن الدفاع عن حريتهم الدينية والأضرحة".

وتم إرسال رسائل البطريرك، إلى رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والبابا فرنسيس وبطريرك الكنيسة القبطية تواضروس الثاني، ورئيس أساقفة كانتربري جوستين ويلبي، والدكتور جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا ماريا شميد، والأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجسينوفيتش بوريك، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، ومدير مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ماتيو ميكاتشي.

المصدر: تاس