تركيا تقيّد الدخول إلى مدينة حدودية مع سوريا لأسبوعين

إيذانا ببدء عملية عسكرية ضد الإرهاب، أعلنت سلطات محافظة شرناق التركية الحدودية مع سوريا، منع الدخول إلى عدد من أحياء المحافظة لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم السبت 15 يوليو.

ونقلت قناة AHaber الفضائية عن بيان لسلطات المحافظة أن "دخول المواطنين إلى مناطق.. التابعة لـ"المنطقة الأمنية الخاصة المؤقتة "ممنوع من 15 إلى 29 يوليو ضمنا، وذلك من أجل منع إلحاق الضرر بالمواطنين من قبل العناصر غير القانونية والإجراءات المتخذة بحقهم".

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وفي هذا الخصوص، تم تصنيف ضواحي جبال الجودي وكورتداجي ومناطق أخرى كمناطق خاصة، وفي المجموع يجري الحديث في هذا الصدد عن 14 منطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات اتخذت في إطار "منع الجرائم والعنف".

ومن المعروف أنه بين الحين والآخر تجري عمليات في شرناق ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.

وفي التاسع من يوليو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل جنديين تركيين في هجوم شنه "حزب العمال الكردستاني" خلال إجراء عملية للجيش التركي في شمالي العراق.

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وفي سياق المواجهات المستمرة بين أنقرة و"الكردستاني"، أعلنت تركيا في 5 يوليو الجاري، عن تحييد مسؤول المخابرات في "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

المصدر: نوفوستي + الأناضول