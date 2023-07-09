مقتل جنديين تركيين في هجوم لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق (صورة)

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل جنديين تركيين في هجوم شنه "حزب العمال الكردستاني" خلال إجراء عملية للجيش التركي في شمالي العراق.

وكشفت وزارة الدفاع التركية في بيان عن "مقتل جنديين تركيين اثنين في هجوم لحزب العمال الكردستاني خلال عملية للجيش التركي في شمالي العراق".

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ويذكر أن العمل جارٍ في الوقت الحالي من أجل مصادقة تركيا على عضوية السويد في حلف الناتو، عبر إجراء محادثات بين الأطراف المعنية، حيث يعود اعتراض أنقرة على قبول ستوكهولم في الحلف إلى موقف الأخيرة من قتال تركيا ضد المجموعات الكردية المسلحة، على رأسها حزب العمال الكردستاني (PKK) النشط في تركيا والمنطقة.

وفي سياق المواجهات المستمرة بين أنقرة و"الكردستاني"، أعلنت تركيا في الخامس من يوليو الجاري، عن تحييد مسؤول المخابرات في "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن "الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابي، جلال قايا، مسؤول ما يسمى مخابرات تنظيم "بي كي كي" بالعراق، والمحرض على عملية أسفرت عن استشهاد الدبلوماسي، عثمان كوسيه، إثر عملية في السليمانية".

المصدر: RT + الأناضول