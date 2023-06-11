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الدفاع التركية تعلن مقتل جنديين لها في شمال العراق

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الدفاع التركية تعلن مقتل جنديين لها في شمال العراق
aljazeera.net
صورة تعبيرية لجنود أتراك يودعون أحد زملائهم قبل تشييع جثمانه
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لقي جنديان تركيان اليوم الأحد مصرعهما شمال العراق، جراء انفجار عبوة ناسفة.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان رسمي: " أصيب جنديان تركيان اليوم الأحد الـ 11 من يونيو شمال العراق، جراء انفجار عبوة ناسفة "لغم أرضي" زرع في منطقة عمليات "المخلب- القفل" من قبل أعضاء حزب العمال الكردستاني، تم نقلهما إلى المشفى سريعا إلا أنهما لم ينجوا من إصاباتهما".

وانطلقت عملية "المخلب القفل" التركية شمال العراق في شهر أبريل من العام 2022، بهدف القضاء على المقاتلين التابعين لحزب العمل الكردستاني في المنطقة.

 

 

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المصدر: تاس

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