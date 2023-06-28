أردوغان: نعارض استمرار مظاهرات حزب العمال الكردستاني في السويد

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المستشار الألماني أولاف شولتس، أن تركيا ترفض استمرار مظاهرات أنصار حزب العمال الكردستاني في السويد، وتعتبره أمرا غير مقبول.

وبحث الجانبان خلال مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء، "آخر المستجدات في الساحة الروسية ومسألة انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وأشار أردوغان إلى أن السويد اتخذت المسار الصحيح في طريق انضمامها إلى حلف الناتو، وتحديدا فيما يتعلق بتعديل التشريعات المناهضة للإرهاب.

وألمح إلى أنه "بالرغم من اتخاذ السويد خطوة لمحاربة الإرهاب إلا أن أنصار حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب، يواصلون تنظيم مظاهرات تمجد الإرهاب وتعمل على تجنيد المواطنين وجمع الموارد المالية لدعم المنظمات الإرهابية بحرية، وهذا أمر غير مقبول لتركيا".

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف الناتو في مايو 2022، لكن تركيا منعت عملية الانضمام، وطالبتهما بإعلان "المنظمات الكردية إرهابية وتسليم المتهمين بالإرهاب، أو المشاركين في محاولة انقلاب عام 2016".

ولا تزال تركيا تعارض انضمام السويد وتتهمها بدعم التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تهدد أمن تركيا القومي.

وأكد أمين عام حلف الناتو أن تركيا تقدم إسهامات مهمة لحلف الناتو، شاكرا أنقرة على إرسال تعزيزات لشمال كوسوفو.

وقال إنه بحث مع الرئيس أردوغان ⁩قضايا من بينها جدول أعمال القمة المقبلة للناتو.

المصدر: نوفوستي