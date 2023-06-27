ستولتنبرغ: السويد ستبحث عضويتها في الناتو مع فنلندا وتركيا الأسبوع المقبل

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن لقاء عالي المستوى للسويد وفنلندا وتركيا لبحث عضوية السويد في الناتو، سيعقد الأسبوع المقبل في بروكسل.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في لاهاي، يوم الثلاثاء: "هناك أمل بحل إيجابي (بشأن عضوية السويد في الناتو) قبل القمة في فيلنيوس... اتفقنا على عقد لقاء لفنلندا والسويد وتركيا الأسبوع المقبل في بروكسل".

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وأشار الأمين العام إلى أنه سيشارك في اللقاء وزراء الخارجية ورؤساء الاستخبارات ومستشارون للأمن القومي.

وأضاف ستولتنبرغ أنه حسب رأيه، قد نفذت ستوكهولم كافة الشروط التي طرحتها تركيا للمصادقة على انضمام السويد إلى الناتو، مؤكدا أنه "حان الوقت لذلك".

المصدر: "نوفوستي"