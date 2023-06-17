وزير الدفاع التركي: يمكن للسويد أن تصبح عضوا بالناتو إذا نفذت التزاماتها

قال وزير الدفاع التركي الجديد يشار غولير، اليوم السبت، إن بإمكان السويد أن تصبح عضوا بالناتو إذا نفذت التزاماتها، مؤكدا عزم بلاده على محاربة كل التنظيمات الإرهابية.

ولفت غولير عقب اجتماع لوزراء دفاع الناتو في بروكسل، إلى أنه "في الاجتماعات الثنائية أعلنت تركيا من ضمن الناتو أنها تدعم سياسة "الباب المفتوح" لحلف شمال الأطلسي الناتو"، مؤكدا أنه "بإمكان السويد أن تصبح عضوا في الناتو، مثل فنلندا، إذا نفذت بشكل ملموس التزاماتها في المذكرة الثلاثية الموقعة في مدريد صيف العام الماضي.

وأشار الوزير التركي إلى أنه أكد خلال الاجتماع، "بأننا عازمون على محاربة كل التنظيمات الإرهابية حتى النهاية، وقلنا إننا نتوقع الدعم الكامل من جميع حلفائنا في هذا الصدد".

إقرأ المزيد

وكانت تركيا وافقت في مارس المنصرم، على انضمام فنلندا إلى الناتو، فيما تتحفظ على عضوية السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.

وبخصوص الملف الأوكراني، قال غولير إنه "في اليوم الأول من الاجتماعات لوزراء دفاع الناتو أعربنا مرة أخرى عن دعمنا لوحدة أراضي أوكرانيا، واستقلالها وسيادتها"، مؤكدا أن بلاده ترى أن "الصراع بين الأطراف هناك يجب أن يتوقف في أسرع وقت ممكن".

وأكد الوزير التركي "الحاجة إلى وقف إطلاق النار، للحيلولة دون زيادة الدمار والمأساة الإنسانية"، مشددا على "أهمية الديبلوماسية"، وقال: "أعلنا مرارا، ونعلن أننا مستعدون للقيام بدورنا، في هذا القضايا والمساعدات الإنسانية، كما فعلنا لغاية الآن"

وفي شأن "مبادرة حبوب البحر الأسود"، أكد غولير أنه "تم -حتى الآن- نقل ما يقرب من 32 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، عبر حوالي ألف سفينة، ووصلت إلى الأسواق العالمية".

وشدد على "أهمية أن تستمر عملية شحن الحبوب بطريقة سريعة وآمنة ومخططة".

المصدر: RT