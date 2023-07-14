قبرص تؤكد مزاعم "الموساد" حول مخطط إيراني لقتل إسرائيليين ويهود آخرين على أراضيها

أعلنت شرطة قبرص تعقبها مواطنا إيرانيا بعد تلقيها معلومات من أجهزة استخبارات صديقة بأن "مجموعة قتلة مدعومة إيرانيا خططت لقتل إسرائيليين ويهود آخرين على أراضي الجزيرة المتوسطية".

وقال المسؤول الأمني القبرصي ​​لوكالة "أسوشيتيد برس" إن المواطن الإيراني الذي تعقبته يُدعى يوسف شهابزي عباساليو، وتابع المسؤول دون الكشف عن هويته، أن "التحقيقات اللاحقة في أنشطته أشارت إلى وجود مؤامرة لمثل هذه الجرائم، مع وجود شخص واحد على الأقل على قائمة المشتبه بهم".

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وبحسب المسؤول، حاول عباس عليلو في البداية إقامة "قاعدة" لشن هجمات وتجنيد آخرين في منطقة القبارصة الأتراك شمال الجزيرة.

هذا وكانت السلطات القبرصية تتعقّب طريق عباس عليلو في الجزء الجنوبي من الجزيرة عندما تسلّل شمالا عبر نقطة عبور على طول المنطقة العازلة التي يبلغ طولها 180 كيلومترا والتي تسيطر عليها الأمم المتحدة.

ومن ثم تعرفت السلطات القبرصية التركية على أنّه يشكل خطرا أمنيا محتملا وقامت بترحيله إلى إيران. لتكون المرة الأولى التي يدعم فيها مسؤول قبرصي مزاعم "الموساد" بشأن المؤامرة المزعومة.

يشار إلى أنه خلال يونيو المنصرم، ذكر "الموساد" أن عملاءه في إيران احتجزوا عباس الذي قيل إنه أعطى المحققين "اعترافا" مفصلا. وأظهرت اللقطات التي نشرها عباس عليلو وهو يخبر الكاميرا بأنه يتلقى أوامر من قوات الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: iNews24