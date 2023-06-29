"الموساد" يكشف تفاصيل إحباط مخطط إيراني لاستهداف مجموعة إسرائيليين في قبرص (فيديو)

عرض الموساد الإسرائيلي ما قال إنها تفاصيل العملية التي فككت خلية إرهابية كانت تستهدف مجموعة إسرائيليين في قبرص، مع الكشف عن رئيس الخلية "الإيرانية" يوسف شهابزي عباساليو.

وذكر الموساد أنه تم "إرسال رئيس الخلية الإيرانية عباساليو، من إيران إلى قبرص، من أجل تنفيذ هجوم كانت تستهدف رجال أعمال إسرائيليين هناك".

ولفت نفس المصدر أنه ألقى القبض على رئيس الخلية الذي أعطى محققيه اعترافا مفصلا، أدى إلى تفكيك الخلية الهجومية في قبرص، وذلك في إطار ما سماه "عملية مكافحة الإرهاب على الأراضي الإيرانية".

من جهته، قال مسؤول كبير في الموساد "سنصل إلى كل من يثير الإرهاب ضد اليهود والإسرائيليين حول العالم بما في ذلك على الأراضي الإيرانية".

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وكشف الموساد، اليوم الخميس 29 يونيو، عن تفاصيل العملية التي فككت خلية إرهابية في قبرص، كانت تهدف إلى مهاجمة رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.

وقال الموساد إن المدعو عباساليلو "تلقى تعليمات مفصّلة وأسلحة من كبار ضباط الحرس الثوري في إيران"، حيث اعترف أثناء الاستجواب "بتورطه في محاولة هجوم ووصف كيف حاول تنفيذها"، كما تم "تفكيك الخلية في عملية قامت بها أجهزة الأمن القبرصية في أعقاب المعلومات التي قدّمها للمحققين".

ونشر الموساد الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنّه لرئيس الخلية الإيراني يوسف شهابزي.

المصدر: RT