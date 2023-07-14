الخارجية الأمريكية: نعمل مع الهند على تقليص اعتمادها على الأسلحة الروسية

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها "تساعد" الهند في تقليص اعتمادها على توريدات الأسلحة من روسيا.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب آسيا وأسيا الوسطى، إليزابيث هورست خلال جلسة الاستماع في مجلس النواب الأمريكي، ردا على سؤال النواب عن "اعتماد الهند المفرط على الأسلحة الروسية": "أعتقد أننا سنساعد الهند في الابتعاد عن القطاع الدفاعي الروسي".

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وأضافت: "ونحن نتحرك أسرع مما كان متوقعا. ولكن من المرجح أننا لن نتمكن من تحقيق ذلك بتلك السرعة التي نرغب فيها".

وأعادت إلى الأذهان أن إحدى نتائج زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لواشنطن كانت تطوير العلاقات بين واشنطن ونيودلهي في المجال الدفاعي.

المصدر: تاس