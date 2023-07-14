 
مباشر

الخارجية الأمريكية: نعمل مع الهند على تقليص اعتمادها على الأسلحة الروسية

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: نعمل مع الهند على تقليص اعتمادها على الأسلحة الروسية
Legion-Media Zoonar GmbH RF
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vojw

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها "تساعد" الهند في تقليص اعتمادها على توريدات الأسلحة من روسيا.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب آسيا وأسيا الوسطى، إليزابيث هورست خلال جلسة الاستماع في مجلس النواب الأمريكي، ردا على سؤال النواب عن "اعتماد الهند المفرط على الأسلحة الروسية": "أعتقد أننا سنساعد الهند في الابتعاد عن القطاع الدفاعي الروسي".

إقرأ المزيد
وكالة: واشنطن خسرت المواجهة مع روسيا حول دولة جديدة
وكالة: واشنطن خسرت المواجهة مع روسيا حول دولة جديدة

وأضافت: "ونحن نتحرك أسرع مما كان متوقعا. ولكن من المرجح أننا لن نتمكن من تحقيق ذلك بتلك السرعة التي نرغب فيها".

وأعادت إلى الأذهان أن إحدى نتائج زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لواشنطن كانت تطوير العلاقات بين واشنطن ونيودلهي في المجال الدفاعي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السيسي يحذر من خطورة الوضع في السودان على دول الجوار ويطرح بنودا للخروج من المأزق (فيديو)