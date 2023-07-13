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البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد يأتي أبطأ مما نتمنى

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البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد يأتي أبطأ مما نتمنى
Legion-Media
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أعلن مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية دوغلاس سيمز أن الهجوم الأوكراني المضاد يأتي أبطأ مما توده واشنطن.

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وقال سيمز للصحفيين، يوم الخميس، تعليقا على الهجوم الأوكراني المضاد، إنه "قد لا يأتي بتلك السرعة التي نودها".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تضطر لخوض "معارك قاسية".

وكانت التقارير الإعلامية الأمريكية قد أفادت بأن الهجوم الأوكراني المضاد، الذي بدأ في أوائل يونيو الماضي لم يحقق ذلك القدر من النجاح الذي كان يتوقعه الحلفاء الغربيون.

المصدر: نوفوستي

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