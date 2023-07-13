أكد الصحفي الأمريكي الحائز جائزة "بوليتزر" سيمور هيرش أن الهجوم الأوكراني المضاد يفشل، ويمكن لقراء الصحف الأمريكية اليقظين ملاحظة ذلك من اختفاء التقارير حوله من الصفحات الأولى.

وكتب هيرش في مقال على منصة Substack: "قد يلاحظ القراء اليقظين في "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" أن الهجوم المضاد الحالي في أوكرانيا يفشل، لأنه في الأسابيع الأخيرة، اختفت إلى حد كبير التقارير حول نجاحه أو عدم نجاحه من الصفحات الأولى للصحف".

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وبدأ الهجوم المضاد، الذي روجت له سلطات كييف طويلا، في 4 يونيو في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، لكن الزخم الأكبر للهجوم تركز باتجاه زابوروجيه.

وكتبت العديد من وسائل الإعلام أن العسكريين الأوكرانيين أصيبوا بخيبة أمل بسبب توقعاتهم الخاطئة، حيث زجت كييف بوحدات قتالية تم تدريبها على أيدي متخصصين في الناتو وتم تسليحهم بمعدات غربية.

من جهته، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أن قوات كييف لم تنجح في أي جبهة من جبهات القتال وتكبدت خسائر فادحة بتدمير المئات من القطع الحربية.

المصدر: نوفوستي