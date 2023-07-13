فرنسا.. راكب يهاجم شرطيا ويستولي على مسدسه داخل قطار سريع

هاجم راكب مشاكس في قطار سريع قادم من بلدة أنيسي (Annecy) جنوب شرق جبال الألب متجها إلى باريس، شرطيا خارج الخدمة واستولى على مسدسه خلال المشاجرة ما أدى إلى إطلاق رصاصة طائشة.

وقال مكتب المدعي العام في مدينة شالون سور ساون التي تقع على مسافة ثلث الطريق من أنيسي إلى باريس إن الحادثة لم تسفر عن إصابات.

وفي التفاصيل، حاول الرجل خلال الرحلة أن يحطم نافذة بمطرقة بينما كان ينطلق القطار بأقصى سرعة ولم يتمكن طاقم القطار من تهدئة الرجل، حيث استعانوا بشرطي كان يرتدي ملابس مدنية لأنه كان خارج الخدمة أثناء ركوبه القطار، للمساعدة في التعامل مع المسافر.

ويستطيع رجال الشرطة في فرنسا ركوب القطارات مجانا إذا كانوا يحملون أسلحة الخدمة، وقبل الركوب يتعين عليهم إبلاغ قائد القطار بذلك، وفي هذه الحالة، كان طاقم القطار يعلم أن رجل الشرطة موجود في القطار ويمكن أن يساعدهم.

وعندما اقترب الشرطي وقد سحب مسدسه من غمده اندفع الرجل الثائر صوبه.

ورغم أن المهاجم استولى على مسدس الشرطي، تمكن الأخير من دفع المسدس إلى أسفل خلال المشاجرة واتجهت الرصاصة التي انطلقت صوب أرضية القطار.

وتمكن الشرطي من السيطرة على المهاجم بمساعدة ركاب آخرين، وتم تسليمه للأمن عند توقف القطار في منطقة بيرجوندي حيث عثر رجال الشرطة على مطواة (سكين) بحوزته.

المصدر: د ب أ