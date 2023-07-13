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أنقرة: أردوغان سيجري محادثات مع بوتين بشأن "قضية حساسة" قبل 17 يوليو

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أنقرة: أردوغان سيجري محادثات مع بوتين بشأن
Sputnik
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قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يريد إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن صفقة الحبوب قبل 17 يوليو.

وأضاف جليك في مقابلة مع قناة "Habertürk TV": "يريد أردوغان التفاوض مع بوتين قبل انتهاء صلاحية صفقة الحبوب".

وأوضح: "من جانبنا هناك حساسية تجاه موضوع ضمان وصول المنتجات إلى الدول المحتاجة.. في 17 يوليو تنتهي الآلية المعمول بها.. قبل ذلك التاريخ الرئيس سيجري محادثات مع بوتين ونتوقع ألا تكون هناك أزمة في هذا الموضوع ".

ومن المفترض أن ينتهي العمل بصفقة الحبوب في 17 يوليو الجاري، في حال عدم تمديدها.

هذا وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، على أن موسكو "لن تمدد صفقة الحبوب إلا بعد تنفيذ ما يخصها في الاتفاق".

كما أشار إلى أن "روسيا لم تتلق حتى الآن أي شيء بموجب هذه الاتفاقات"، واصفا هذا الوضع بأنه "لعبة أحادية الجانب"، موضحا أن "موسكو قد تعلق المشاركة في صفقة الحبوب، وستعود إليها عند استيفاء الشروط الموعودة".

وصرح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في وقت سابق، بأن أنطونيو غوتيريش، أرسل رسالة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناشده فيها بتمديد صفقة الحبوب.

وأوضح أن غوتيريش اقترح إزالة العقبات أمام عمليات البنك الزراعي الروسي، وضمان زيادة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، معربا عن قلقه إزاء احتمالية عدم تجديد اتفاقية "مبادرة البحر الأسود".

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المصدر: نوفوستي 

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