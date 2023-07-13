أنقرة: قدمنا توضيحات لموسكو بشأن نقل عناصر "آزوف" إلى كييف

ذكر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، اليوم الخميس، إن أنقرة قدمت لروسيا توضيحات بشأن نقل عناصر كتيبة "آزوف" الإرهابية إلى كييف، لكن دون أي تفاصيل بشأن ذلك.

وأكدت أنقرة أنها "أعطت تفسيرات وتوضيحات لروسيا بشأن نقل عناصر "آزوف" إلى كييف"، لكنها لم تقدم أي تفاصيل بشأن ذلك بحسبما جاء في بيان الحزب الحاكم في تركيا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن "روسيا تعتبر نقل قادة فوج "آزوف" الإرهابي إلى كييف انتهاكا للاتفاقيات، وستناقش هذا الأمر مع الجانب التركي، والعملية جارية بالفعل"، كما أكد أن العملية ترتبط ارتباطا مباشرا بفشل الهجوم المضاد الأوكراني.

وبحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، عودة قادة فوج "آزوف" الإرهابي من تركيا إلى أوكرانيا.

كما أعرب الكرملين، في وقت سابق، معلقا على عودة قادة كتيبة "آزوف" الإرهابية إلى أوكرانيا، عن تفهم موسكو للضغوط التي تتعرض لها تركيا في سياق الاستعداد لقمة "الناتو" في فيلينيوس.

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المصدر: نوفوستي