لافروف يبحث مع وزير الخارجية التركي عودة قادة "آزوف" إلى أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، عودة قادة فوج "آزوف" الإرهابي من تركيا إلى أوكرانيا.

وأورد بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد أن "الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الأجندة الإقليمية، مع التركيز على التطورات الأخيرة في أوكرانيا، بما في ذلك الوضع مع عودة قادة آزوف من اسطنبول إلى كييف".

ولفت لافروف انتباه أنقرة إلى التأثير المدمر لمسار مواصلة تسليم المعدات العسكرية إلى كييف.

وأضافت الخارجية الروسية بأنه "تم لفت انتباه أنقرة إلى التأثير المدمر لمسار مواصلة تسليم المعدات العسكرية لنظام كييف. هذه الخطوات، كما تم التأكيد، لا يمكن إلا أن تؤدي إلى عواقب سلبية".

وبحسب البيان، جدد الوزيران التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة القائمة على الثقة للعلاقات بين موسكو وأنقرة على أساس الاتفاقات المبدئية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وتطرق الطرفان أيضا إلى آفاق تحقيق مزيد من التعاون في القضايا المتعلقة بضمان الأمن الغذائي العالمي، في مواجهة عجز الدول الغربية عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ "مبادرة الحزمة" المعروفة للأمين العام للأمم المتحدة.

وناقش وزيرا الخارجية أيضا بعض جوانب التعاون الثنائي الروسي التركي، بما في ذلك جدول الاتصالات المقبلة.

المصدر: RT