وزير الخارجية التركي يناقش مع لافروف صفقة الحبوب والصراع في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الوضع حول "صفقة الحبوب" والأحداث الأخيرة في أوكرانيا، حسبما ذكرته وزارة الخارجية التركية.

وقالت الخارجية التركية إن "وزير الخارجية هاكان فيدان أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الأحد، ناقشا خلالها آخر التطورات في أوكرانيا والوضع فيما يتعلق بصفقة الحبوب الموقعة في اسطنبول".

وتضمنُ مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، من بينها أوديسا، حيث تعتبر الصفقة جزءا لا يتجزأ من حزمة الاتفاق.

وينص الجزء الثاني من حزمة الاتفاق، في مذكرة روسيا - الأمم المتحدة المصممة لمدة ثلاث سنوات، على رفع القيود عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة وتدابير أخرى، لكن موسكو أشارت إلى أن هذا الجزء لم ينفذ بعد.

وفي وقت سابق، صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه لا توجد هناك آمال كثيرة في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بصفقة الحبوب قبل نهاية فترة سريان مفعولها.

وردا على سؤال صحفي حول وجود أمل بربط بنك روسي بنظام "SWIFT" للمدفوعات أو اختيار بديل، قال بيسكوف للصحفيين، "نؤكد أن هذا الجزء من الاتفاقيات لم يتم تنفيذه حتى الآن. بقي هناك وقت قبل نهاية سريان المفعول، لكن هذه الآمال ضعيفة".

ومن المفترض أن ينتهي العمل بصفقة الحبوب في 17 يوليو الجاري، في حال عدم تمديدها.

المصدر: RT