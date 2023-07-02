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مدفيديف: لسنا بحاجة إلى صفقة الحبوب بشكلها الحالي ويجب إنهاء العمل بها

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مدفيديف: لسنا بحاجة إلى صفقة الحبوب بشكلها الحالي ويجب إنهاء العمل بها
Globallookpress Dmitry Golubovich
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن موسكو لا تحتاج لصفقة الحبوب بشكلها الحالي، مؤكدا على ضرورة إنهائها.

وأكد مدفيديف أن العالم كله أدرك اعتماده على المنتجات الزراعية الروسية، حيث قال "لهذا فإن مثل هذه المناقشات تدور الآن حول صفقة الحبوب".

وأضاف مدفيديف أنه "أصبح من الواضح للجميع أننا لسنا في حاجة إلى صفقة الحبوب في شكلها الحالي، ويجب فسخها بالتأكيد".

وشدد المتحدث على أن روسيا يمكنها أن تساعد شركاءها على أي حال، لكن إطعام  "الأوروبيين ذوي وجوه البرغر السمينة" ليست مهمة روسيا.

المصدر: RT

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