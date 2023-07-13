بمشاركة القوات الأمريكية.. الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء مناورة "Juniper Oak" الثالثة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس انتهاء مناورة "Juniper Oak" الثالثة مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي.

وقال الناطق باسم الجيش إن المناورة جزء من التعاون والعلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة حتى في هذه الفترة.

وصرح بأن الهدف من المناورة هو فحص وتحسين جاهزية القوات للأنشطة العملياتية المشتركة في العديد من السيناريوهات المتنوعة.

وقاد السرب الأحمر في سلاح الجو (115) هذه المناورة بمشاركة عدة أسراب مقاتلة إسرائيلية، وقد انضم إليها سرب مقاتل تابع للقوات الجوية الأمريكية (USAFCENT) شمل ست طائرات من طراز - F16 حلقت بجانب الأسراب الإسرائيلية.

وذكر المتحدث أن هذه المناورة تشكل جزء هاما في التحضير لمناورة "Blue Flag" التي ستجرى لاحقا.

وأوضح أنه وخلال الأسبوع تدربت الأسراب سوية على مهاجمة أهداف استراتيجية في العمق في مناطق شديدة الخطورة، والحرب الالكترونية وحماية الخلايا الميدانية من تسلل طائرات معادية.

وأجرى السرب 109 في يوم الثلاثاء الأخير عملية إعادة التزود بالوقود جوا وذلك من خلال استخدام المزود الأمريكي بالوقود KC-10، كما حطت في مطار نفاطيم طائرة التزود بالوقود الأمريكية من طراز KC-46 وهي طائرة التزود بالوقود المستقبلية لسلاح الجو الإسرائيلي.

وبين المتحدث في السياق أن الطائرة وصلت إلى إسرائيل لغرض التعلم المشترك على المنصة الجديدة مع طواقم سلاح الجو الأمريكي.

كما أشار إلى أنه وبالإضافة إلى هذه السيناريوهات فقد تم أيضا التدرب على سيناريوهات قتالية في البعد السيبراني، حيث تم تدريب النظام السيبراني الدفاعي مع الجيش الأمريكي في هذه المجالات ضد تشكيلة من التهديدات وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد في هذا القطاع والتي ترمي إلى تحسين جاهزية الجيوش للقيام بمعارك في هذا البعد.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية