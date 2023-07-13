فرنسا.. انتقادات لتعيين أمريكية في منصب رئيسي في المفوضية الأوروبية (صورة)

أثار تعيين أمريكية كانت مسؤولة في إدارة أوباما في منصب رئيسي بالمفوضية الأوروبية يرتبط بتنظيم أنشطة عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، غضبا في فرنسا حيث تعلو المطالب بالعودة عن القرار.

وأعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء اختيار فيونا سكوت مورتون، أستاذة الاقتصاد في جامعة "ييل"، لشغل منصب كبيرة الاقتصاديين الجديدة في "المديرية العامة للمنافسة".

Fiona Scott Morton, Américaine, ancienne de l'administration Obama, très proche des milieux dirigeants US actuels et qui, cerise sur le gâteau a travaillé pour certaines des plus grosses multinationales US vient d'être nommée cheffe de la concurrence européenne par Ursula von den… pic.twitter.com/8MZuWhVOg0 — Eric Anceau (@Eric_Anceau) July 12, 2023

وتتولى هذه الخدمة ضمان المنافسة في الاتحاد الأوروبي والتحقيق في إساءة عمالقة التكنولوجيا لاستخدام مراكز الهيمنة، ما أدى إلى فرض غرامات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة.

وانتقد مسؤولون فرنسيون من خلفيات سياسية متعدّدة مهامها السابقة كرئيسة للتحليل الاقتصادي في قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية بين مايو 2011 وديسمبر 2012، أو عملها كمستشارة لمجموعات تكنولوجية كبرى مثل أمازون، وآبل، ومايكروسوفت.

ودعا الوزير المنتدب للشؤون الرقمية جان نويل بارو، المفوضية إلى "إعادة النظر في اختيارها"، وكتب على تويتر أن هذا التعيين "يثير أسئلة مشروعة".

À l'heure où l'Europe s'engage dans la régulation numérique la plus ambitieuse du monde, la récente nomination de l'économiste en chef de la DG Concurrence n’est pas sans soulever des interrogations légitimes. J’invite la @EU_Commission à réexaminer son choix. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 13, 2023

وتأتي تسمية سكوت مورتون في وقت يتعين على الاتحاد الأوروبي تنفيذ قوانين جديدة لتنظيم هذا القطاع وبينما تتعرض رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لانتقادات بسبب دعمها بشدة للعلاقات مع الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تتولى مهامها في الأول من سبتمبر، لكن عقد عملها لم يوقع بعد، بحسب ما أفاد مصدر في المفوضية الأوروبية لوكالة فرانس برس.

المصدر: أ ف ب