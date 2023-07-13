بوتين: مسودة اتفاق اسطنبول لإنهاء الحرب بأوكرانيا كانت مقبولة ورعاة كييف الغربيون أجبروها على رفضه

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مسودة الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا، والذي تم إعداده في اسطنبول، تضمنت بنودا حول ضمانات أمنية لكييف وكانت مقبولة بشكل عام.

وقال بوتين لتلفزيون "روسيا-24": "مشروع الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا، الذي تم إعداده في إسطنبول وتم إلقاؤه في سلة المهملات من قبل النظام الأوكراني، حدد بتفصيل كبير قضايا ضمان أمن أوكرانيا. وكان يتعين علينا التفكير فيما إذا كنا موافقين على كل ما ورد هناك، ولكن بشكل عام أعتقد أن تلك الوثيقة كانت مقبولة".

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وأكد الرئيس الروسي في وقت سابق للوفد الإفريقي الذي زار روسيا لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا أن موسكو لم ترفض أبدا السلام مع أوكرانيا، وكشف للقادة الأفارقة عن اتفاق وقعته أوكرانيا بعد وصول القوات الروسية إلى محيط كييف، نص على تنفيذ المطالب الروسية، مقابل انسحاب الجيش الروسي من ضواحي العاصمة الأوكرانية.

وأضاف أنه فور انسحاب القوات الروسية، نقضت كييف الاتفاق بإيعاز من رعاتها الغربيين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة واستئناف روسيا عمليتها العسكرية المستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها.

المصدر: نوفوستي