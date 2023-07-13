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لافروف "غير متفائل" بإحياء اتفاق إيران النووي

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لافروف
Sputnik
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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه من غير الواقعي انتظار توافقات جديدة بشأن إحياء اتفاق إيران النووي في الوقت الحالي، قبل عام من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقال لافروف للصحفيين في أعقاب اجتماع روسيا-"آسيان" الذي عقد في جاكرتا اليوم الخميس: "يبدو لي أنه ليس من الواقعي انتظار ذلك (استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة) الآن، لأنه في غضون عام ستكون هناك انتخابات في الولايات المتحدة، وستأتي إدارة جديدة".

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وتابع: "من يدري أي نوع من الإدارة ستكون، ديمقراطية أم جمهورية؟ لكن لا توجد ضمانات بأن تلك الإدارة الجديدة لن تكرر حيلة الانسحاب من الاتفاق الذي تم التوصل إليه".

وأشار لافروف إلى أن هناك اتصالات غير رسمية وغير معلن عنها بين واشنطن وطهران حول عدد من الملفات الثنائية لكن لا علاقة لها بالاتفاق النووي، مضيفا ان روسيا ترحب بمثل هذه الاتصالات الهادفة إلى تخفيف التوترات بينهما.

المصدر: وكالات

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