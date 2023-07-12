رئيسي يشن من أوغندا هجوما لاذعا على الغرب الداعم للمثلية الجنسية

انتقد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال زيارة له إلى أوغندا، بشدة دعم الدول الغربية للمثلية الجنسية "باعتبارها واحدة من أقذر الحلقات في تاريخ البشرية".

وجاءت تصريحات رئيسي من أوغندا، التي أقرت مؤخرا تشريعا مناهضا للمثليين يفرض عقوبة الإعدام على "المثلية الجنسية المتفاقمة"، وهو الأمر الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.

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وتعتبر هذه الزيارة إلى إفريقيا نادرة، حيث قال بعد لقاء خاص مع الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني: "أعتقد أن هذه القضية، وهذه الهجمات القوية من قبل الغرب ضد تأسيس العائلات وضد ثقافة الأمم، هي مجال آخر للتعاون بين إيران وأوغندا".

وأضاف رئيسي أن "الدول الغربية تحاول تحديد المثلية الجنسية كمؤشر للحضارة، في حين أن هذا من أقذر الأشياء التي تم القيام بها في تاريخ البشرية".

وتعتبر هذه الزيارة الإفريقية الأولى التي يقوم بها زعيم إيراني إلى القارة السمراء منذ أكثر من عقد، حيث تسعى البلاد التي تخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية شديدة، إلى مزيد من الشراكات حول العالم، كما سيزور رئيسي زيمبابوي.

المصدر: أ ب