الدوما الروسي يستعد للنظر في مشروع قانون يحظر تغيير الجنس

من المنتظر أن ينظر مجلس الدوما الروسي في جلسة عامة يوم 13 يوليو، في القراءة الثانية الرئيسية لمشروع قانون بشأن حظر تغيير الجنس.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر قوله إنه "من المقرر النظر في مشروع قانون تغيير الجنس في القراءة الثانية في 13 يوليو".

وقدم نواب جميع الفصائل الخمسة مشروع القانون للنظر فيه في مايو الماضي، برئاسة رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، حيث يقترح واضعو الوثيقة استكمال قانون "أساسيات الحماية الصحية" بالمادة 45.1، التي تنص على أنه "يُحظر على العاملين في المجال الطبي إجراء تدخلات طبية تهدف إلى تغيير جنس الشخص، بما في ذلك تشكيل الخصائص الجنسية الأساسية و(أو) الثانوية للشخص من الجنس الآخر".

وفي الوقت نفسه، سيظهر بند منفصل ينص على أن "التدخلات الطبية المتعلقة بعلاج العيوب الفيزيولوجية الخلقية لتكوين الجنس عند الأطفال" مسموح بها. ومع ذلك، لن يسمح بها إلا "بقرار من اللجنة الطبية لمؤسسة الصحة العامة الفيدرالية". وسيتم اعتماد قائمة الحالات الشاذة، وكذلك إجراءات إصدار مثل هذه القرارات وقائمة المؤسسات الطبية ذات الصلة من قبل الحكومة.



المصدر: تاس