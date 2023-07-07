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احتاروا أين يسجنوه فأفرجوا عنه رغم تهمته الجنسية الخطيرة

مجتمع

احتاروا أين يسجنوه فأفرجوا عنه رغم تهمته الجنسية الخطيرة
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تمكن متحول جنسي متهم بالتحرش بالأطفال من التهرب من عقوبة السجن بعد تأجيل القضية بسبب المناقشات حول ما إذا كان يجب أن يذهب إلى سجن الذكور أو الإناث.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن المتحرش وهو رجل تحول إلى امرأة تدعى تانيا هاوز (66 عاما)، الذي تم القبض بحوزته صورا غير لائقة للأطفال تجنب السجن بعد أن قال القضاة إن هذه الجرائم عادة ما تستدعي حجزا فوريا لكنهم اتخذوا قرارا "غير عادي" بتعليق عقوبة السجن لمدة 12 شهرا بعد أن تسببت المناقشة حول مكان سجنه في "تأخير زمني".

وتم تقديم نظام المراقبة هذا في عام 2017 لاتخاذ قرارات بشأن الموقع المناسب للمتحولين جنسيا، مما يساعد على تحديد ما إذا كان ينبغي وضعهم في سجون الرجال أو النساء.

وفي وقت سابق من هذا العام، حظرت قواعد جديدة على النساء المتحولات المدانات بجرائم عنيفة وجنسية ولا يزال لديهن أعضاء تناسلية ذكورية من قضاء عقوبات في سجون النساء.

المصدر: "ديلي ميل"

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